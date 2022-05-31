Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом. Об этом говорится в постановлении пленума суда от 31 мая.

Верховный суд разрешил обороняться, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием. Раньше защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии.

Кроме того, россияне могут прибегнуть к самообороне и в случае реальной угрозы со стороны грабителей, например если преступник направляет на жертву оружие.

При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого.

«При проверке доводов подсудимого о совершении общественно опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности (ч. 3 ст. 14 УПК РФ), в том числе учитывать, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления», — говорится в документе.

Ранее, в феврале, председатель ВС Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ сообщил, что суд представит разъяснения об особенностях рассмотрения дел по необходимой самообороне.

В ходе заседания президент России Владимир Путин подчеркнул, что граждане страны должны получать в суде быстрый отклик и справедливые решения.