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Франция пообещала Киеву «значительное количество» бронетранспортеров

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Фото: commons.wikimedia.org/SAC Dek Traylor
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Франция намерена направить на Украину бронетранспортеры VAB (бронированные передовые машины). Об этом заявил министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью Le Parisian.

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«Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника», — озвучил он позицию Франции.

Киев получит бронетранспортеры «в значительных количествах», добавил он.

Также Лекорню подтвердил отправку на Украину шести дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR («Цезарь»). Киев уже получил 12 подобных установок.

23 июня Уралвагонзавод поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки, захваченные в итоге Вооруженными силами РФ.

10 июня стало известно, что Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о готовности продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

Представитель России при ООН Василий Небензя днем ранее заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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