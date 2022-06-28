Очевидцы сообщили о коллапсе в аэропорту Сочи

Сотни пассажиров скопились в аэропорту Сочи во вторник, 28 июня. Видео в соцсетях публикуют очевидцы происходящего.

«Когда в единственном работающем аэропорту на юге России начинается курортный сезон», — подписан один из роликов.

На кадрах видны сотни пассажиров, скопившихся в аэропорту Сочи на посадку.

Ранее, во вторник, в России до 6 июля был продлен режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Мера продлена для аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста и Симферополь.

Авиакомпаниям РФ рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

О закрытии воздушного пространства было объявлено в конце февраля по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. Запрет неоднократно продлевается.