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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлен до 6 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июля 03:45 мск. Об этом 28 июня говорится в сообщении на сайте Росавиации.

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Мера продлена для аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста и Симферополь.

Авиакомпаниям РФ рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Другие аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний надо уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

О закрытии воздушного пространства было объявлено в конце февраля по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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