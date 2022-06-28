Источник сообщил о направлении дела убитого дочерьми Хачатуряна в прокуратуру

Следственный комитет РФ направит дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Об этом 28 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Все адвокаты ознакомились с материалами дела, которое насчитывает более 20 томов», — сказал он.

По информации источника, если обвинительное заключение будет утверждено, уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Бутырском суде Москвы.

Ранее, 29 мая, источник агентства в правоохранительных органах сообщил о завершении СКР расследования в отношении убитого. В окончательной редакции защитникам Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях было предъявлено обвинение, которое ужесточили статьей о распространении порнографии.

Как уточнялось, в ходе расследования правоохранители установили факт распространения отцом семейства порнографического материала с участием дочерей.

В тот же день адвокат Хачатуряна Ольга Халикова заявила, что в деле доказательств вины ее подзащитного нет, уточнив, что «биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было».

Три сестры Хачатурян в июле 2018 года, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, убили своего 57-летнего отца. 2 августа 2018 года их арестовали и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им предъявили окончательное обвинение, но в начале февраля 2021 года дело в отношении старших сестер вернули в прокуратуру для устранения ряда противоречий в обвинительном заключении. 23 марта 2021 года Следственный комитет РФ признал сестер Хачатурян потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны отца.