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Bloomberg раскрыло определение Китая в новой концепции НАТО

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Фото: Global Look Press/ZB/Paul Zinken
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Китай в новой стратегической концепции Североатлантического альянса будет определен как «систематический вызов». Более того, в документе будет акцентировано внимание на укрепляющемся двустороннем сотрудничестве Пекина и Москвы, о чем во вторник, 28 июня, рассказало Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями предстоящего саммита блока в Мадриде.

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«НАТО намерено определить Китай как «систематический вызов», когда изложит свои новые политические ориентиры и подчеркнет усиление партнерства КНР с Россией», — сообщили источники.

Документ о стратегической концепции определит приоритеты Североатлантического союза на предстоящее десятилетие. Его должны подписать лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Китай не упоминался, а Россия называлась партнером. В новой версии документа эта формулировка будет отменена.

Члены альянса не зайдут так далеко, чтобы напрямую называть Китай противником, заявили источники. Ожидается, что в документе будут затронуты проблемы Китая в таких областях, как кибербезопасность и дезинформация, контроль над инфраструктурой и соблюдение международного права.

Трехдневный саммит Североатлантического альянса НАТО, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартует во вторник, 28 июня. Эксперты прогнозируют, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. При этом взаимодействие между Москвой и Брюсселем не исключается. Наиболее реалистичной задачей в этих условиях называют диалог между военными, чтобы избежать непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО.

Накануне саммита НАТО, 27 июня, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен. По его словам, в НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией.

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