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В РФ собрались отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн рублей до 3 млн рублей, — если гражданин взамен приобретает новое жилье. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направила федеральная компания «Этажи», узнали «Известия».

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Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения (в некоторых случаях, например если это единственное жилье, — три года). Но, по данным риелторов, только за последние два года средняя стоимость жилья по стране выросла до 60% в зависимости от региона.

При такой динамике роста цен это особо актуально, поскольку приобретение нового жилья будет производиться по гораздо более высокой стоимости, сказала «Известиям» заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. К примеру, расходы на уплату подоходных налогов также заметно увеличились, что еще больше затрудняет решение квартирного вопроса для многих семей, пояснили в девелоперской компании Level Group.

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для рассмотрения и ответа в Минфин, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабинета министров. В Минфине подтвердили, что оно получено и находится на рассмотрении.

Спрос на квартиры позволит девелоперским компаниям развиваться в условиях рынка, сказал генеральный директор ГК «МонолитХолдинг» Гасан Архулаев. Но предложение не продумано с точки зрения влияния на финансы страны, указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. С учетом того что НДФЛ идет в региональный и местные бюджеты, реализация инициативы возможна только при компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета, считает он.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Народный вычет: в РФ хотят отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья

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