Определился лучший экипаж радиационной и химической разведки России

На полигоне «Песочное» в Ярославской области завершился финальный этап Всеармейского конкурса «Безопасная среда — 2022» на лучший экипаж радиационной, химической разведки (РХР). Восемь команд выступили на разведывательных химических машинах РХМ-4, состязаясь в профессионализме и боевой выучке, о чем стало известно во вторник, 28 июня.

Конкурсанты в средствах защиты с минимальным временем определили источники условного заражения, провели отбор проб и специальную обработку вооружения и техники. На максимальных скоростях экипажи разведывательных химических машин преодолели десятки сложнейших препятствий: габаритные тоннели, траншеи, холмы, косогоры, рвы, эскарпы, извилистые проезды, водную преграду и 500-метровую огненно-штурмовую полосу. Протяженность маршрута для каждой команды составила 11 км.

По итогам финальных заездов победителями стали курсанты Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, второе место досталось команде Центрального военного округа, а замкнула тройку лидеров сборная команда 12-го Главного управления Минобороны РФ и команда Восточного военного округа.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 специалистов радиационной, химической и биологической защиты — 18 экипажей из Центрального и Восточного военных округов, Ракетных войск стратегического назначения, Военной академии РХБ защиты, 12 Главного управления МО РФ, а также Республики Кыргызстан из числа курсантов, обучающихся в Военной академии.

Победители Всероссийских соревнований будут отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VIII Армейских Международных игр, которые пройдут в августе 2022 года.

Накануне в Ленинградской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой были вручены государственные награды росгвардейцам, отличившимся во время специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Начальник штаба СЗО генерал-лейтенант Андрей Пешаков вручил шесть медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.