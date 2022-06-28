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Определился лучший экипаж радиационной и химической разведки России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На полигоне «Песочное» в Ярославской области завершился финальный этап Всеармейского конкурса «Безопасная среда — 2022» на лучший экипаж радиационной, химической разведки (РХР). Восемь команд выступили на разведывательных химических машинах РХМ-4, состязаясь в профессионализме и боевой выучке, о чем стало известно во вторник, 28 июня.

Конкурсанты в средствах защиты с минимальным временем определили источники условного заражения, провели отбор проб и специальную обработку вооружения и техники. На максимальных скоростях экипажи разведывательных химических машин преодолели десятки сложнейших препятствий: габаритные тоннели, траншеи, холмы, косогоры, рвы, эскарпы, извилистые проезды, водную преграду и 500-метровую огненно-штурмовую полосу. Протяженность маршрута для каждой команды составила 11 км.

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По итогам финальных заездов победителями стали курсанты Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, второе место досталось команде Центрального военного округа, а замкнула тройку лидеров сборная команда 12-го Главного управления Минобороны РФ и команда Восточного военного округа.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 специалистов радиационной, химической и биологической защиты — 18 экипажей из Центрального и Восточного военных округов, Ракетных войск стратегического назначения, Военной академии РХБ защиты, 12 Главного управления МО РФ, а также Республики Кыргызстан из числа курсантов, обучающихся в Военной академии.

Победители Всероссийских соревнований будут отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VIII Армейских Международных игр, которые пройдут в августе 2022 года.

Накануне в Ленинградской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой были вручены государственные награды росгвардейцам, отличившимся во время специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Начальник штаба СЗО генерал-лейтенант Андрей Пешаков вручил шесть медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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