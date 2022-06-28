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В России предложили удвоить штрафы за незаконные врезки в нефтегазовые трубы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России хотят ввести дополнительные штрафы для юридических лиц в размере 400 тыс. рублей за самовольное подключение к газо- и нефтепроводам, сообщили «Известиям» в Госдуме во вторник, 28 июня.

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Сейчас за врезку в энергетическую инфраструктуру штрафы для юрлиц составляют 100–200 тыc. рублей. Новые санкции коснутся тех, кто осуществляет врезку повторно, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы (ГД) по энергетике Николай Петрунин.

Депутат отметил, что изменения в законодательство будут внесены в рамках законопроекта «О внесении изменений в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (в части повышения эффективности противодействия самовольным подключениям к энергосетям).

Законопроект будет рассмотрен 28 июня парламентом и при одобрении в Госдуме может вступить в силу уже в ближайший месяц.

С 2018 по 2020 год в России было зафиксировано более 1,5 тыс. случаев самовольного подключения к нефтегазовой инфраструктуре, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае с юрлицами врезки могут быть масштабными, вплоть до самовольного присоединения к газопроводам собственных газораспределительных сетей, что способно принести ущерб на десятки миллионов рублей.

Усиление административных мер в значительной степени повлияет на повышение безопасности газоснабжения потребителей и снижение количества случаев самовольных подключений, сказали «Известиям» в компании «Газпром межрегионгаз».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попробуй хоть газ: в РФ могут удвоить штрафы за незаконные врезки в трубу

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