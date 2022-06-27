Задержанного в Москве серийного насильника арестовали

Останкинский районный суд Москвы в понедельник, 27 июня, арестовал мужчину, подозреваемого сразу в нескольких преступлениях сексуального характера. Под стражей он пробудет до 25 августа.

О задержании мужчины стало известно ранее в этот день. Известно, что вечером 23 июня он напал на 18-летнюю девушку, подкараулив ее на неосвещенном участке лесопарковой зоны на улице Вильгельма Пика. Потерпевшей удалось вырваться, применив газовый баллончик.

Как рассказал «Известиям» источник, задержать злоумышленника удалось благодаря тому, что потерпевшая запомнила его лицо и помогла составить фоторобот.

По информации столичного управления Следственного комитета РФ, задержанный полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). По информации «Известий», задержанный проверяется на причастность к шести аналогичным преступлениям.