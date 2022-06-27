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Задержать насильника в Москве удалось благодаря его фотороботу

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Фото: СК РФ/moscow.sledcom.ru
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Насильника удалось задержать в Москве благодаря тому, что сбежавшей от него девушке удалось запомнить лицо нападавшего и составить фоторобот. Об этом 27 июня «Известиям» рассказал источник.

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О задержании насильника, нападавшего на сотрудниц кафе, стало известно ранее в понедельник. На 18-летнюю девушку, которой удалось спастись, насильник напал вечером 23 июня. Он подкараулил потерпевшую на неосвещенном участке лесопарковой зоны на улице Вильгельма Пика. Применив газовый баллончик, ей удалось вырваться.

«Он точно не работал в этом кафе. Девушка его не узнала. Полиция рассматривает версию, что злодей заходил в это кафе, высматривал жертву и нападал. Но пока подтверждения у них нет», — рассказал собеседник «Известий».

По информации столичного управления Следственного комитета РФ, задержанный полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). По информации «Известий», задержанный проверяется на причастность к шести аналогичным преступлениям в столице.

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