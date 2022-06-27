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В Москве задержали серийного насильника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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На севере Москвы задержан серийный насильник, напавший на 18-летнюю девушку, сообщает 27 июня столичное управление Следственного комитета РФ.

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По информации следствия, вечером 23 июня гражданин Узбекистана совершил нападение на девушку, возвращавшуюся домой после рабочего дня. Подозреваемый подкараулил потерпевшую на неосвещенном участке лесопарковой зоны на улице Вильгельма Пика, однако девушке удалось вырваться и сбежать, применив газовый баллончик.

На данный момент подозреваемый задержан, он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера). Подозреваемый проверяется на причастность к шести аналогичным преступлениям в столице.

Ранее, 16 мая, житель Зеленограда спас женщину от маньяка с шестью пальцами, который хотел ее изнасиловать.

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