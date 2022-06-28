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Причиной непреодолимой тяги россиян к сладкому оказалась необычная мутация

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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23% россиян имеют генетическую мутацию, влияющую на формирование сильной тяги к сладкому, выяснили ученые Медико-Генетического центра Genotek. С результатами исследования 28 июня ознакомились «Известия».

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По мнению специалистов, причины любви к булочкам, конфетам и шоколаду кроются в мутациях гена GLUT2. В случае поломки этого гена в мозге снижается восприимчивость к глюкозе, в результате чего человек начинает употреблять сладкое сверх нормы, так как центральная нервная система не сразу реагирует на повышение уровня глюкозы в крови.

Как отметил директор по продукту Медико-Генетического центра Genotek Александр Ракитько, исследование подтвердило, что восприятие сладкого вкуса «вплетено» в генетику человека. Таким образом, у всех оно проявляется по-разному — в силу наличия или отсутствия генетической мутации.

«Так, например, для кого-то добавление того или иного количества сахара в чай или кофе будет излишним, а для кого-то нет. Как мы видим, некоторые люди при помощи дополнительных порций углеводных продуктов, имеющих высокий гликемический индекс, пытаются лучше прочувствовать вкус», — указал эксперт.

В исследовании приняло участие 59 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет (на основе клиентской выборки компании Genotek) со всех регионов России.

Специалисты предупреждают: сахарная зависимость является одной из проблем современного общества, которая относится к ключевым факторам сахарного диабета и ожирения в России и в мире. В тоже время растут риски сердечно-сосудистых заболеваний, аллергических реакций, сбоев в работе иммунной системы, а также самого очевидного — кариеса.

17 июня сообщалось, что ученые Вятского государственного университета нашли способ получения сладкого белка браззеина, который является безвредным заменителем сахара. Разработка должна стать альтернативой углеводным сахарам во всем мире и внести вклад в борьбу с ожирением.

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