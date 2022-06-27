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В России предложили зафиксировать цену газомоторного топлива

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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По итогам заседания рабочей группы Госсовета по энергоэффективности принято решение зафиксировать цену СПГ для перевозчиков («Известия» ознакомились с протоколом от 19 апреля). Предложение направлено на рассмотрение в кабмин.

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«Сейчас СПГ использует небольшое количество транспорта в России, но это направление перспективно и может значительно расшириться, поэтому логично заранее создать нормативную базу для растущего рынка», — сказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Продажи автомобилей на газе в России за последние пять лет выросли в разы. Однако, как писали «Известия», из более 50 млн зарегистрированных в РФ машин число автомобилей на СПГ и компримированном природном газе (КПГ) составляет всего 240 тыс. Глава Минэнерго Николай Шульгинов прогнозировал, что количество транспорта на СПГ к 2030 году увеличится до 30 тыс. штук, а автомобилей на КПГ превысит 700 тыс.

Согласно протоколу рабочей группы Госсовета, по льготной цене СПГ могли бы приобретать перевозчики пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Это компании, которые заключают контракты с муниципальными или региональными властями на осуществление таких перевозок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В едином поливе: в РФ хотят зафиксировать цену газомоторного топлива

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