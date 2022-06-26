В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны

В России каждый год путем голосования будет определяться молодежная столица страны. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас появилась идея, и, ребята, вы ее сами предложили. Идея о том, что каждый год в России может быть переходящая молодежная столица. Поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, в котором вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с 1 января будет носить звание молодежной столицы», — сказал он на фестивале в честь Дня молодежи.

2 июня стало известно, что, согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», Москва стала первым в списке наиболее подходящих для молодежи российских городов. За нее проголосовали 70% опрошенных. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 65%. Замкнула тройку лидеров Казань (32%). На четвертом месте — Екатеринбург с результатом 26%. На пятом — Сочи (24%).

Как отметили 73% респондентов, наиболее важным фактором для молодежи является возможность трудоустройства и карьерного роста. Также важны развитая инфраструктура (62%) и высокий уровень образования (57%).

День молодежи отмечается в России ежегодно 27 июня. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому во многих городах мероприятия начинаются заранее. Так, 26 июня в преддверии праздника в столичном парке искусств «Музеон» проходят мастер-классы, лекции, карьерные тренинги и концерт.

В этот же день Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительствами ряда регионов страны и партнерами проводят масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах России.