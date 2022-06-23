Молодые авторы смогут записать подкасты и видео в студии «Комсомольской правды» на фестивале ко Дню молодежи

В преддверии Дня молодежи, 26 июня, Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах России.

Праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте «деньмолодежи2022.рф».

Партнёр фестиваля Медиагруппа «Комсомольская правда» приглашает молодых талантливых авторов, журналистов, писателей, поэтов и блогеров от 14 до 35 лет стать гостями мобильной студии «Алый парус». Студии подкастов и видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU будут находиться в Екатеринбурге, Москве, Красноярске и Владивостоке. В Москве молодые люди смогут записать контент в студии, расположенной в «Музеоне» у Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Любой желающий может присоединиться к акции «Комсомольской правды» «Голоса молодежи – 2022»: достаточно прийти в студию в одном из указанных городов, предложить идею подкаста и записать «аудиовизитку» на профессиональном оборудовании. Лучшие голоса и идеи подкастов выберут ведущие и саунд-продюсеры федеральной «Комсомолки». Идеи подкастов с аудиовизитками также можно присылать в период с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: «Голоса молодежи – 2022», где необходимо указать ФИО, возраст, город, контактный номер телефона, а также жанр будущего подкаста.

Авторам пяти лучших идей подкастов и голосов будут предложены варианты сотрудничества с «Комсомольской правдой». А самый лучший «голос молодёжи» как голос поколения пригласят на федеральный эфир в Москву. Вы можете стать соведущим одной из знаковых программ радио, получить бесценный опыт и мастер-классы от известных радиоведущих «КП», а также заработать свои первые деньги, озвучивая подкасты и записывая ролики для радиостанции.

Также на площадке начинающие поэты и писатели примут участие в поэтическом батле и прочтут свои произведения у «открытого микрофона» на стенде. Молодые литераторы, начинающие блогеры, юные журналисты и писатели смогут оставить свой текст для всероссийского конкурса «Алый парус» https://parus.kp.ru/ и стать претендентом на получение премии в 100 тыс. рублей. Для этого необходимо подать заявки в период с 22 по 30 июня на электронную почту media@phkp.ru с темой письма «Алый парус КП», в котором нужно указать ФИО, возраст, город, контактный номер телефона и прислать вариант творческой работы. Работы также можно публиковать в социальных сетях с хештегом #алыйпарус_кп

Авторы коротких вертикалных видеороликов также могут принять участие в работе студии. Лучших блогеров выберут профессионалы федеральной «Комсомолки» и сайта KP.RU. Видеовизитки можно присылать в период с 22 июня по 7 июля и на почту media@phkp.ru с темой письма: «Звезда соцсетей KP.RU» и с указанием ФИО, возраста, города, контактного номера телефона, а также жанра будущего видеоролика.

Создатели видеоконтента смогут стать соавторами всероссийского фильма о Дне молодежи при поддержке «Комсомольской правды». Для этого необходимо принять участие во всероссийском флешмобе по съёмке видеоролика «Я так вижу». Трое победителей смогут получить и гонорар за свою работу, а также профессиональную консультацию по построению видеоисторий и продвижению их в медиа. Лучшего автора пригласят в редакцию федеральной «Комсомольской правды». Ролики, созданные в ходе акции, смогут войти во всероссийский фильм о жизни молодых «Я так вижу», который создаст «Комсомолка» и покажет на сайте kp.ru для аудитории в 50 млн пользователей, а также в соцсетях с аудиторией в десятки млн подписчиков.

Для участия в акции необходимо отправить свой видеоролик, снятый в горизонтальном формате в день молодежи в любом городе, с пометкой «Я так вижу» на электронный адрес media@phkp.ru. В письме нужно сообщить ФИО, возраст, город, контактный номер телефона и ссылку на аккаунт в соцсетях при желании.

Отметим, вход на фестивали ко Дню молодежи – 2022 осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту, указанную при регистрации на сайте «деньмолодежи2022.рф».

Организаторами фестивалей выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь) и региональные органы исполнительной власти.

Партнерами выступили группа компаний «Россети», компания VK, «Норникель», федеральная торговая сеть «Пятерочка», «СберОбразование». Официальный авиаперевозчик — ПАО «Аэрофлот».

Программными партнерами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», проект «Другое дело», АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и другие.