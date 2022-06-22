В честь Дня молодежи в парке «Музеон» пройдут мастер-классы, тренинги и концерт

В канун Дня молодежи в столичном парке искусств «Музеон» организуют мастер-классы, лекции, карьерные тренинги и концерт. Праздничная программа пройдет 26 июня, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, одну из площадок в «Музеоне» посвятят волонтерству. «Там все желающие смогут узнать о волонтерском движении столицы и поучаствовать в благотворительности. Помимо этого, в парке будут представлены программы Всероссийского конкурса «Большая перемена» и платформы «Россия — страна возможностей», — сказала вице-мэр.

Всего в парке будет девять тематических зон. Среди них секция карьерных возможностей, где участники смогут послушать лекции специалистов по работе с персоналом, поговорить с экспертами на темы профессионального роста и предпринимательства, встретиться с потенциальными работодателями. Также гостям предложат пройти профтестирования и научат составлять резюме.

В другой секции любители активного образа жизни смогут сделать зарядку со спортсменами, а также заняться брейкдансом. На площадках, посвященных молодежному креативу, выступят команды КВН, а участники городского проекта «Stand Up лига» научат желающих основам выступления в стендап-жанре.

Кроме того, гостей «Музеона» ждут лекции по психологии, современному искусству, предпринимательству и финансовой грамотности, а также уроки в рамках проекта «Дебаттл» для желающих освоить ораторское искусство.

Завершится праздничная программа концертом с участием известных артистов.

Организаторы праздника — Росмолодежь и проектный офис «Молодежь Москвы» городского комитета общественных связей и молодежной политики. День молодежи отмечался в СССР с 1958 года в последнее воскресенье июня; с 1993 года был перенесен на 27 июня. Праздничные мероприятия по традиции устраиваются по-прежнему в последнее воскресенье месяца.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.