Петербург вошел в тройку лучших городов России для молодежи

Санкт-Петербург стал вторым в списке наиболее подходящих для молодежи российских городов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

На первом месте оказалась Москва. За нее проголосовали 70% опрошенных. За Петербург — 65%. Замкнула тройку лидеров Казань (32%).

На четвертом месте — Екатеринбург с результатом 26%. На пятом — Сочи (24%).

Как отметили 73% респондентов, наиболее важным фактором для молодежи является возможность трудоустройства и карьерного роста. Также важна развитая инфраструктура (62%) и высокий уровень образования (57%).

Ранее, 26 мая, бизнесмены назвали самые перспективные сферы для развития. Так, самыми перспективными сферами для предпринимательства в новых условиях 72,8% опрошенных бизнесменов в России считают IT-индустрию, а 42% — внутренний туризм.