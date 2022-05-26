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Россияне назвали самые перспективные сферы для бизнеса

Россияне назвали айтишников и турагентов самыми перспективными профессиями для бизнеса
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Самыми перспективными сферами для предпринимательства в новых условиях 72,8% опрошенных бизнесменов в России считают IT-индустрию, а 42% — внутренний туризм. Об этом свидетельствуют результаты опроса финтех-компании «ЮMoney», поступившие в редакцию «Известий» в четверг, 26 мая.

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Аналитики «ЮKassa» опросили более 80 ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых, которые работают с компанией, на какие сферы бизнеса, по их мнению, стоит обратить внимание в текущих условиях. Опрос прошел перед Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Среди других перспективных сфер 37% респондентов назвали ремонт оборудования, 34,6% — производство одежды, 23,5% — образование. Один из опрошенных высказал мнение, что проще всего выйти на рынок с онлайн-школой, на что, по его словам, требуются ограниченный бюджет.

Говоря о факторах, которые нужно учесть при запуске бизнеса, более 75% опрошенных ответили, что главное — знать и понимать потребности целевой аудитории, которые могут меняться в зависимости от внешних условий. 63% респондентов отметили, что на первом этапе важно суметь поставить реалистичные сроки окупаемости. Более 57% уверены, что реклама и PR помогут привести клиентов.

Отвечая на вопрос, стоит ли делать онлайн-бизнес, 44,4% предпринимателей заявили, что геолокация при запуске бизнеса не так важна, потому что свое дело надо запускать в онлайне. 43,2% опрошенных считают, что для запуска любого бизнеса лучше подходят большие города, 8,7% считают правильным начинать частное предпринимательство в регионах.

В вопросе о том, покупать франшизу или строить свое дело, почти 60% респондентов считают, что выгоднее открывать с нуля. 22% опрошенных полагают, что проще купить франшизу, 14% предлагают опробовать гипотезу, оформив самозанятость.

Коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин рассказал, что за последние месяцы изменился контекст ведения бизнеса, и сегодня начинающим приходится работать в новых условиях. Освободились некоторые ниши, что благоприятствует запуску стартапов.

«В «ЮKassa» мы наблюдаем рост числа локальных брендов одежды, IT-решений в разных сегментах, логистических бизнесов», — рассказал он.

В августе прошлого года специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) провели опрос и выяснили наиболее популярные направления у предпринимателей Москвы. В тройку профессий-лидеров для открытия своего дела вошли онлайн-бизнес, IT-сфера и ритейл. Онлайн-бизнес сочли интересным 22% опрошенных.

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