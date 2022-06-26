Песков рассказал о ежедневных докладах Шойгу Путину о ходе спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ежедневно докладывает главе государства Владимиру Путину о ходе военной операции на Украине.

Корреспондент «РИА Новости» спросил у пресс-секретаря президента России, планируется ли детальный доклад министра обороны после инспекции, задействованной на Украине в спецоперации по защите Донбасса.

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — сказал Песков агентству.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры прибытия главы ведомства Сергей Шойгу в зону проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Во время инспекции министр заслушал доклады командующих. Кроме того, Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» Героя РФ и орденами Мужества российских военных, проявивших героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики. По словам Кадырова, принятые Шойгу меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров российских войск. Спецоперация пойдет в ускоренном темпе, отметил он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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