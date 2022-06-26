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Опубликованы кадры прибытия Шойгу в зону спецоперации по защите Донбасса

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ показало 26 июня кадры прибытия главы министерства Сергей Шойгу в зону проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По сообщению Минобороны, Шойгу, находясь на командных пунктах российских группировок, заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских сил на основных операционных направлениях проведения спецоперации. Также министр обороны проинспектировал участвующую в спецоперации группировку российских войск.

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Кроме того, Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» Героя РФ и орденами Мужества российских военных, проявивших героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики. По словам Кадырова, принятые Шойгу меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров российских войск. Спецоперация пойдет в ускоренном темпе, отметил он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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