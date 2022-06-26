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Эксперт назвал оптимальное время для покупки жилья

Эксперт Зайцев рассказал, как снизить риски при покупке жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Оптимальное время для покупки жилья — первые месяцы после снижения ипотечных ставок, когда рынок еще не отреагировал и цены не пошли вверх. Об этом «Известиям» рассказал 26 июня руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Он отметил, что нестабильная ситуация с ипотечными ставками и ценами на новостройки в России привела к тому, что потенциальные покупатели стали в 1,5–2 раза дольше принимать решение о покупке квартиры.

«Резкое изменение ипотечных ставок сначала в сторону увеличения, а потом их снижение привели к тому, что на рынке стал формироваться отложенный спрос, но нужно понимать, что ипотеку бесплатно никто выдавать не будет, а инфляция и дополнительные затраты застройщиков из-за изменения логистики, удержат цены на первичном рынке от их резкого снижения. Мало того, удешевление ипотеки начнет подогревать цены, как мы видели это весной 2020 года после запуска льготной ипотеки», — пояснил эксперт.

Именно поэтому в первые месяцы после очередного удешевления кредитных средств выгодно приобретать недвижимость, отметил Зайцев.

Он также рассказал, что у потенциальных покупателей появился страх по поводу рисков переноса сроков сдачи дома и снижения качества строительства.

«Часть покупателей боятся долгосрочных инвестиций в принципе, а на фоне послаблений для застройщиков в отношении ответственности за нарушение срока и возможности внесения изменений в проектную документацию этот страх только усиливается. Доля тех, кто в первую очередь интересуется надежностью застройщика, за последние пару месяцев выросла вдвое. Раньше покупателей больше интересовало соотношение цены и площади приобретаемой недвижимости», — рассказал Зайцев.

Эксперт считает, что крупные застройщики не будут рисковать своей репутацией и затягивать сроки сдачи объектов. При выборе квартиры в новостройке следует узнать о фактах нарушения сроков ввода домов девелопером. Также можно посмотреть прошлые проекты застройщиков с точки зрения качества строительства, отделки и благоустройства территории и съездить на строительную площадку проекта, в котором планируется покупка, чтобы оценить, насколько активно ведутся работы.

23 июня совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин рассказал «Известиям», что в мае–июне 2022 года доля сделок по продаже квартир в новостройках упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он указал, что снижение ставки по программе «Льготная ипотека» на первичное жилье до 7% оживило спрос.

15 июня эксперты компании Nikoliers заявили «Известиям», что после снижения Банком России ключевой ставки ипотека при покупке квартир комфорт-класса может побить очередной рекорд и вырасти до 90%.

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