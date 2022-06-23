Спрос на новостройки за год упал на 40%

В мае–июне 2022 года доля сделок по продаже квартир в новостройках упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил «Известиям» совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин в четверг, 23 июня.

Снижение ставки по программе «Льготная ипотека» на первичное жилье до 7% оживило спрос, но доля сделок по-прежнему ниже, сказал он.

«Парадоксально, но снижение ипотечных ставок во многом тормозит динамику спроса. Всего за полтора месяца было принято несколько решений о сокращении ипотечных ставок, увеличении лимитов на кредиты, введении ипотеки для айтишников. Всё это заставило покупателей занять выжидательную позицию, ведь зачем сейчас брать ипотеку, скажем, под 7% годовых, если через пару недель власти опять ее пересмотрят в сторону снижения», — пояснил Щекин.

Именно поэтому многие потенциальные клиенты не спешат получить кредит и заключить сделку. К тому же сейчас большое значение имеют нерыночные факторы принятия решений. Людей тревожит экономическая обстановка, поэтому многие откладывают покупку, отметил он.

«Впрочем, к осени меры поддержки рынка стабилизируются вместе со ставками по ипотеке. С этого момента начнется восстановление спроса. Программы субсидий дадут порядка 30–40% от привычного уровня спроса», — считает девелопер.

По словам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, рынок жилья и строительную отрасль стагнация не ждет, потому что решение жилищного вопроса российское правительство считает одним из своих главных приоритетов и строителей поддерживают в первую очередь.

Сегодня спрос на новостройки растет вслед за снижением ставок по госпрограммам, льготной ипотеке, а также по рыночным ипотечным программам. Кроме того, в июне-июле истекает срок действия депозитов, которые инвесторы открывали весной по ставкам в районе 20% годовых, и часть этих средств уже направляется на рынок новостроек, добавил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

По его словам, уровень обеспеченности жильем в России в целом позволяет прогнозировать высокий спрос на новостройки по стране. На фоне снижения объема предложения спрос будет подталкивать цены вверх, соответственно, обеспечивая интерес со стороны инвесторов.

В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня президент России Владимир Путин предложил снижение льготной ипотеки до 7%. Он сказал, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с чем можно снизить ставку и по кредиту на покупку жилья.

Правительство подписало постановление о снижении ставки по ипотеке 22 июня. Программа действует до конца 2022 года и ее параметры останутся прежними.

Так, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании программы с рыночной можно увеличить лимит до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.