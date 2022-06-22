Мишустин подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в среду, 22 июня, постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — отметил он в ходе заседания правительства.

Отмечается, что после снижения ставки срок действия программы (до конца года) и ее параметры останутся прежними.

Так, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной есть возможность увеличить лимит до 30 млн рублей и до 15 млн рублей соответственно.

Днем ранее президент России Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк максимально эффективно и быстро реализовать поручение о снижении ставки по льготной ипотеке.

20 июня Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%.

Тогда председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил в свою очередь, что данная ставка «достаточно сильно будет стимулировать наших сограждан входить в ипотечные процессы».

17 июня Путин предложил снижение льготной ипотеки до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с этим глава государства считает возможным предпринять такой шаг.