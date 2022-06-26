В ЕС выразили готовность рассмотреть запрет на импорт золота из России

Евросоюз (ЕС) готов изучить возможность введения запрета на импорт золота из России. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

При этом он отметил, что здесь важно учитывать, чтобы санкции не нанесли ущерб по самой экономике ЕС.

«Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», — сказал он на пресс-конференции в баварском замке Эльмау, где был съезд саммита G7.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном объявил о запрете импорта золота из России в странах «большой семерки» (в нее входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).

Джонсон, в свою очередь, сообщал, что запрет будет введен в Соединенном Королевстве, США, Японии и Канаде. По его словам, запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только на вновь добытое и переработанное. Он также указал, эта «мера будет иметь глобальный охват».

Еще 21 июня агентство Reuters сообщало, что ЕС рассматривает золото как новый объект санкций против России.

Тогда же юрист Юрий Капштык отметил в беседе с «Известиями», что для России не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще и евроазиатский, и восточноазиатский рынки.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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