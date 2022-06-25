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Санду заявила об угрозе продовольственной безопасности из-за Украины

Президент Молдавии: продовольственная безопасность страны под угрозой из-за ситуации на Украине
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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Президент Молдавии Майя Санду рассказала об угрозе продовольственной безопасности страны из-за ситуации на Украине. Об этом она заявила 25 июня в эфире Prime.

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«Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит. Мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке», — сказала Санду в интервью.

Глава государства рассказала, что помогает Украине вывозить зерно, однако имеющихся у страны мощностей не хватает, в связи с чем она опасается роста цен на зерно и на продукты питания.

«Мы пытаемся помочь Украине чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны», — добавила Санду.

22 июня вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что страна обладает слишком слабой экономикой. Такое заявление он сделал в свете возможного введения антироссийских санкций по требованию Евросоюза.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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