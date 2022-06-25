В Норвегии объявили чрезвычайный уровень террористической угрозы

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии объявила чрезвычайный уровень террористической угрозы в связи со стрельбой в гей-клубе Осло. Об этом 25 июня заявил и.о. главы PST Рогер Берг.

«Сегодняшнее происшествие очень трагично, и мы глубоко сочувствуем пострадавшим. PST повышает уровень угрозы с умеренной террористической угрозы до чрезвычайного уровня», — цитирует Берга TV2.

Стрельба произошла в ночь на субботу, 25 июня, в клубе London Pub в центре Осло. Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям, чем спровоцировал панику в заведении.

В результате погибли двое мужчин в возрасте 60 и 50 лет. Ранения получили по меньшей мере 19 человек. Нападавший был схвачен недалеко от места преступления, в этом полиции помогли гражданские лица.

По данным СМИ, нападавшего зовут Заниар Матапур. Он гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему уже предъявлены обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

В PST сообщили, что следили за Матапуром с 2015 года в связи с подозрением в его приверженности к радикальному исламизму. В мае этого года полиция провела с ним беседу, но тогда правоохранительные органы пришли к выводу, что Матапур не угрожает обществу. В PST также заявили, что им известно о психологических проблемах подозреваемого.