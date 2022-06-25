Число раненых при стрельбе в ночном клубе в Осло достигло 19 человек

По меньшей мере 19 человек получили ранения во время стрельбы в ночь на в субботу, 25 июня, в гей-баре London Pub в центре столицы Норвегии. Об этом сообщает газета Aftenposten.

При этом, по данным полиции, восемь человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 человек получили легкие ранения, им госпитализация не потребовалась.

Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли, еще несколько получили тяжелые ранения в результате стрельбы в гей-баре London Pub в Осло. Отмечалось, что неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям, чем спровоцировал панику в заведении. Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. На данный момент следствие не раскрывает информацию о возрасте и личности мужчины.

В полиции подтвердили, что гражданские лица помогали во время ареста, а также оказывали первую помощь пострадавшим.

До этого, 21 июня, сообщалось, что испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон застрелил двух женщин в центре Мадрида, а затем покончил с собой. До этого мужчина неоднократно обвинялся в жестоком обращении с членами семьи.