Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов в пяти странах. Соответствующие указы опубликованы 25 июня на сайте офиса президента.

Глава государства снял с должности чрезвычайных и полномочных послов Игоря Долгова (Грузия), Сергея Бурдиляка (Иран), Юрия Мушку (Словакия), Инну Огнивец (Португалия) и Игоря Осташа (Ливан).

Также Зеленский подписал указы о назначении двух послов. Валерий Евдокимов возглавил миссию в Таджикистане, действующий посол в Австралии Василий Мирошниченко получил по совместительству должность в Новой Зеландии.

22 июня Грузия обвинила Украину в том, что Киев потребовал не давать Тбилиси статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. По его словам, лидер правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия выдвигал соответствующее требование во время своего визита в США и Европу.

2 мая временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в министерство иностранных дел в связи с заявлениями разведки министерства обороны Украины о реэкспорте товаров из Российской Федерации. По мнению Киева, Грузия помогает РФ обходить санкции.