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Грузия потребовала от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи РФ

Парламент Грузии потребовал от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи России
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Временного поверенного в делах Украины в Грузии 2 мая вызвали в министерство иностранных дел государства в связи с заявлениями разведки министерства обороны Украины о реэкспорте товаров из Российской Федерации. По мнению Киева, Грузия помогает РФ обходить санкции, говорится на официальном сайте ведомства.

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«Заместитель министра Теймураз Джанджалия еще раз выразил недовольство грузинской стороны утверждениями аналогичного содержания и отметил, что распространение информации на основе таких непроверенных фактов наносит ущерб партнерству между двумя странами», — сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

Поверенного попросили предоставить фактологическую базу, которая доказывала бы справедливость обвинений, потому что украинская сторона ранее их так и не предъявила.

«На встрече была подтверждена непоколебимая поддержка Грузией Украины и украинского народа. Андрей Касьянов выразил благодарность Грузии за ее резолюции и заявления в поддержку Украины в рамках международных организаций и за ее гуманитарную помощь», — добавили в ведомстве.

30 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о том, что государство не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США, но просит о большей политической поддержке на фоне событий на Украине.

31 марта Зурабишвили заявила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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