Грузия потребовала от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи РФ

Временного поверенного в делах Украины в Грузии 2 мая вызвали в министерство иностранных дел государства в связи с заявлениями разведки министерства обороны Украины о реэкспорте товаров из Российской Федерации. По мнению Киева, Грузия помогает РФ обходить санкции, говорится на официальном сайте ведомства.

«Заместитель министра Теймураз Джанджалия еще раз выразил недовольство грузинской стороны утверждениями аналогичного содержания и отметил, что распространение информации на основе таких непроверенных фактов наносит ущерб партнерству между двумя странами», — сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

Поверенного попросили предоставить фактологическую базу, которая доказывала бы справедливость обвинений, потому что украинская сторона ранее их так и не предъявила.

«На встрече была подтверждена непоколебимая поддержка Грузией Украины и украинского народа. Андрей Касьянов выразил благодарность Грузии за ее резолюции и заявления в поддержку Украины в рамках международных организаций и за ее гуманитарную помощь», — добавили в ведомстве.

30 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о том, что государство не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США, но просит о большей политической поддержке на фоне событий на Украине.

31 марта Зурабишвили заявила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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