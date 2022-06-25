Разведка США запросила онлайн-курсы по изучению русского языка

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) министерства обороны США начало поиск онлайн-площадок для изучения иностранных языков, среди которых есть также и русский. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Штатов.

Так, заявки от заинтересованных в сотрудничестве организаций принимаются до 5 июля. Подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу изучения иностранного языка для 200 человек, причем стабильность выхода на площадку должна быть обеспечена из любой точки мира. В самих обучающих программах, согласно требованию, будут в том числе и лексика из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике.

Обучение начнется в августе 2022 года и продлится 12 месяцев. Сотрудники разведывательного ведомства будут изучать арабский, китайский, русский и испанский.

3 мая газета The Washington Post (WP) указала на то, что сотрудники ЦРУ США распространили инструкции на русском языке, в которых содержится информация о способах тайной связи с разведкой США.

Как отмечается, ЦРУ распространило сведения о способах связи в соцсетях. В частности, рекомендуется использовать браузер Tor и сервис VPN, чтобы передавать информацию через зашифрованный канал доступа к веб-сайту управления.