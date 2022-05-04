WP рассказала об инструкциях ЦРУ по связи с ведомством для россиян

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, в которых содержится информация о способах тайной связи с разведкой Соединенных Штатов Америки. Такими данными поделилась во вторник, 3 мая, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя ведомства.

Как отмечается, ЦРУ распространило сведения о способах связи в соцсетях. В частности, рекомендуется использовать браузер Tor и сервис VPN, чтобы передавать информацию через зашифрованный канал доступа к веб-сайту управления.

По словам официальных лиц, они надеются привлечь разведданные от людей, недовольных спецоперацией по защите населения Донбасса.

«Не используйте свой домашний или офисный компьютер, чтобы связаться с нами», — предупреждает ЦРУ в своем пошаговом руководстве.

Чтобы обойти онлайн-мониторинг, россияне должны использовать VPN, который не базируется в России, Китае или других странах, считающихся недружественными по отношению к США. Бесплатные VPN, как правило, уступают платным сервисам, советует ЦРУ, поощряя своих будущих информаторов сразу подключаться к премиум-версии.

«Это сигнал о том, что они [ЦРУ] перегружены людьми, пытающимися связаться с американской разведкой небезопасными способами. В наше время, я думаю, уместно предложить средства для первоначального контакта, которые безопаснее, чем заходить в посольство или подходить к американцу на улице», — приводит издание комментарий Джона Сайфера, бывшего сотрудника ЦРУ, прослужившего там почти 30 лет, в том числе в России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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