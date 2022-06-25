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В Еврокомиссии назвали число оставшихся без российского газа стран

В Еврокомиссии сообщили, что 12 стран ЕС полностью или частично остались без газа из России
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Европейская комиссия должна собраться вместе и взять на себя инициативу по ценам на энергоносители, чтобы лучше координировать решения. Об этом заявила в субботу, 25 июня, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее слова приводит портал Delfi.

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Симсон также сообщила, что в Европейском союзе 12 из 27 государств содружества полностью или частично остались без российского газа.

«Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться в любой момент, и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов», — сказала Симсон.

Симсон сказала, что на минувшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, которая не является частью Евросоюза. Также скоро ЕС должен подписать соглашение о поставках газа со стороны Азербайджана.

15 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

За день до этого «Газпром» сообщал, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

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