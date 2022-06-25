Встреча Путина и Лукашенко. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 июня, встречается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

23 июня стало известно, что Лукашенко прибыл в Россию с неформальным визитом. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах Путина и Лукашенко провести неформальное общение.

17 июня президент Белоруссии заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту.

23 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Политики обсудили вопросы безопасности и экономики, а также дальнейшие процессы, связанные с Союзным государством.