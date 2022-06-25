Названы самые дешевые международные перелеты в июле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip в субботу, 25 июня, рассказал «Известиям», куда можно выгодно отправиться в июле за границу.

Согласно данным поисковых запросов клиентов, наиболее бюджетными вариантами оказались перелеты из Москвы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.

Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом в июле из Москвы в Республику Беларусь составляет 6700 рублей на одного человека в одну сторону. Долететь до Киргизии можно за 11 700 рублей, а до Таджикистана ― за 12 300 рублей.

Рассматривая традиционно «отпускные» страны, бюджетными можно назвать перелеты до ОАЭ ― 27 900 рублей, Турции ― 32 700 рублей и Израиля ― 34 000 рублей.

Если говорить о том, по каким направлениям средняя стоимость билета сократилась в июле заметнее всего по сравнению с июнем, то в лидерах будут Катар, Ирландия и Объединенные Арабские Эмираты.

Полет в Катар подешевел на 45% ― до 42 200 рублей в одну сторону, в Ирландию — 61 700 рублей, цена билета снизилась на 41%, ОАЭ — стоимость перелета по направлению упала на 39% ― до 27 900 рублей.

Также отмечается, что на 33% дешевле в июле станут перелеты в Словению (55 200 рублей) и в Армению — на 15% (18 000 рублей).

Кроме того, в OneTwoTrip рассказали про среднюю минимальную стоимость авиабилета в одну сторону на июль и в другие страны: Казахстан — 16 100 рублей, Узбекистан — 16 200 рублей, Иран — 18 500 рублей, Грузия — 31 700 рублей, Молдавия — 32 100 рублей, Шри-Ланка — 35 200 рублей, Албания — 37 700 рублей.

Ранее, 23 июня, директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Министерство иностранных дел РФ призывает россиян, которые планируют отпуск за рубежом, осмотрительно выбирать направление для путешествий. Он напомнил, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных, поэтому порекомендовал россиянам подойти к выбору направления для поездки «трезво и взыскательно».

22 июня посол САР в Москве Рияд Хаддад заявил, что Сирия готова принять российских туристов вместо недружественных стран, Москва и Дамаск работают над организацией турпотоков.