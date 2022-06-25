Реклама
Прямой эфир
Мир
Солдаты ВСУ подожгли здание с мирными жителями в подвале на территории завода «Азот»
Армия
Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат»
Мир
В Канаде одобрили продажу замороженных российских активов
Недвижимость
Загородные дома в России за год подорожали на 23%
Мир
Минобороны России заявило об уничтожении 300 военных ВСУ и наемников в районе Николаева
Общество
Глава МЧС вручил дипломы отличникам подведомственных академий
Мир
В Германии предупредили о значительном повышении цен на сахар
Общество
В Сочи более ста человек ищут пропавших в море людей
Мир
Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайваньским проливом
Мир
Король Иордании выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
Общество
В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Названы самые дешевые международные перелеты в июле

Перелеты из Россию в Белоруссию оказались самыми дешевыми в июле
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/GTW
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip в субботу, 25 июня, рассказал «Известиям», куда можно выгодно отправиться в июле за границу.

Согласно данным поисковых запросов клиентов, наиболее бюджетными вариантами оказались перелеты из Москвы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.

Город-облако: почему стоит обязательно посетить Владивосток
Маяки, устрицы, дрифт и космический остров Русский

Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом в июле из Москвы в Республику Беларусь составляет 6700 рублей на одного человека в одну сторону. Долететь до Киргизии можно за 11 700 рублей, а до Таджикистана ― за 12 300 рублей.

Рассматривая традиционно «отпускные» страны, бюджетными можно назвать перелеты до ОАЭ ― 27 900 рублей, Турции ― 32 700 рублей и Израиля ― 34 000 рублей.

Если говорить о том, по каким направлениям средняя стоимость билета сократилась в июле заметнее всего по сравнению с июнем, то в лидерах будут Катар, Ирландия и Объединенные Арабские Эмираты.

Полет в Катар подешевел на 45% ― до 42 200 рублей в одну сторону, в Ирландию — 61 700 рублей, цена билета снизилась на 41%, ОАЭ — стоимость перелета по направлению упала на 39% ― до 27 900 рублей.

Также отмечается, что на 33% дешевле в июле станут перелеты в Словению (55 200 рублей) и в Армению — на 15% (18 000 рублей).

Кроме того, в OneTwoTrip рассказали про среднюю минимальную стоимость авиабилета в одну сторону на июль и в другие страны: Казахстан — 16 100 рублей, Узбекистан — 16 200 рублей, Иран — 18 500 рублей, Грузия — 31 700 рублей, Молдавия — 32 100 рублей, Шри-Ланка — 35 200 рублей, Албания — 37 700 рублей.

Ранее, 23 июня, директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Министерство иностранных дел РФ призывает россиян, которые планируют отпуск за рубежом, осмотрительно выбирать направление для путешествий. Он напомнил, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных, поэтому порекомендовал россиянам подойти к выбору направления для поездки «трезво и взыскательно».

22 июня посол САР в Москве Рияд Хаддад заявил, что Сирия готова принять российских туристов вместо недружественных стран, Москва и Дамаск работают над организацией турпотоков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022