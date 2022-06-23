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МИД РФ назвал безопасные для российских туристов страны на Балканах

МИД РФ советует россиянам для безопасных поездок на Балканы выбрать Сербию, БиГ или Турцию
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Министерство иностранных дел России призывает россиян, которые планируют отпуск за рубежом, осмотрительно выбирать направление для путешествий. Об этом в четверг, 23 июня, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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Он напомнил, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных, поэтому он порекомендовал россиянам подойти к выбору направления для поездки «трезво и взыскательно».

«Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, — Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины. Конечно, и тут известная осмотрительность не повредит», — сказал Пилипсон в разговоре с ТАСС.

Ранее, 22 июня, посол САР в Москве Рияд Хаддад заявил, что Сирия готова принять российских туристов вместо недружественных стран, Москва и Дамаск работают над организацией турпотоков.

До этого, 16 июня, стало известно, что самыми популярными туристическими направлениями среди россиян в июле стали Сочи, Москва и Стамбул.

При этом 31 мая сообщалось, что аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» пришли к выводу, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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