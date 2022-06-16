Названы самые популярные направления для путешествий среди россиян в июле

Самыми популярными туристическими направлениями среди россиян в июле стали Сочи, Москва и Стамбул. Такие данные «Известиям» предоставили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В текущем году на Сочи приходится 14,4% поисковых запросов. Средняя стоимость перелета в июле составляет 9 тыс. рублей в одну сторону на человека. Второе место занимает Москва с долей в 7,5% (авиабилет сюда обойдется в 5800 рублей), третье — Санкт-Петербург (7,3%, 6400 рублей).

На четвертой строке расположился Стамбул (доля поисковых запросов на июль — 4,5%, билет стоит порядка 19 200 рублей), на пятой — Анталья (4%, долететь можно за 25 тыс. рублей), на шестой — Ереван (3,9%, цена авиабилета в среднем 13 500 рублей).

Замыкают рейтинг популярных направлений, интересующих россиян в июле, Махачкала (2,8%, 8800 рублей), Калининград (2,7%, 6500 рублей), Баку (2,6%, 25 500 рублей) и Минеральные Воды (2,3%, 6900 рублей).

Среди зарубежных направлений на первом месте расположилась Турция (доля поисковых запросов 23,9%, долететь сюда можно в среднем за 23 300 рублей), на втором — Армения (10%, билет обойдется в 13 500 рублей), на третьем — Азербайджан (6,9%, билет стоит 25 600 рублей в среднем на человека).

Следом идут Узбекистан (6,4%, 17 300 рублей) и Киргизия (4,8%, 12 900 рублей). Также в топ-10 вошли Таджикистан (3,9%, 15 200 рублей), Казахстан (3,5%, 22 700 рублей), Грузия (2,8%, 28 400 рублей), Таиланд (2,7%, 74 тыс. рублей) и Италия (2,3%, 49 300 рублей).

Среди популярных направлений для путешествий на поезде в июле лидируют Санкт-Петербург с долей поисковых запросов 18,5% (1800 рублей за билет в одну сторону на человека), Москва (17,7%, 2400 рублей) и Сочи (11,6%, ж/д билет стоит в среднем 4 тыс. рублей). Далее в списке Анапа (4,4%, 3700 рублей) и Минеральные Воды (2,3% поисковых запросов, средняя цена билета 3800 рублей).

Ранее, 15 июня, были опубликованы результаты исследования туристического сервиса RUSSPASS, согласно которым наиболее популярными местами для летнего отдыха в России оказались Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Как выяснили эксперты, при выборе билетов на транспорт россияне отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам.

Среди курортных направлений для поездок на поезде в июне-августе туристы традиционно выбирают Республику Крым и Краснодарский край.

31 мая аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» сообщили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.