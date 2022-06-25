Суд в Москве отложил рассмотрение дела о краже имущества у Чубайса

Хамовнический суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела о краже имущества у предпринимателя Анатолия Чубайса на неопределенный срок. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова.

«Всех участников процесс уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок», — отметил защитник.

Адвокат добавил, что следующее заседание должно было состояться в понедельник, 27 июня. По его мнению, перенос состоялся в связи с отсутствием Чубайса на заседаниях.

Мобильный телефон Чубайса недоступен. Кроме того, предприниматель не забирает повестки из суда, уточнил адвокат.

Ранее, 7 апреля, Макаров сообщал, что Чубайса вызвали в суд для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. При этом отмечалось, что уже третье назначенное слушание. Он уточнил, что в суд для дачи показаний предпринимателя вызвали после того, как обвиняемые вновь стали заявлять о своей невиновности.

Дело возбудили в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. После, 4 декабря 2020 года, назначен на место специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Между тем, 25 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Позже, 1 июня, источники сообщили, что служащие силовых ведомств России проверяют бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам. Сам Чубайс находится за границей.

28 мая также сообщалось, что российские силовики намерены проверить информацию о скрытых в банках Европы счетах бывшего главу «Роснано». По данным источников, сумма иностранной валюты, которая может находиться в европейских банках на счетах Чубайса, может достигать нескольких миллиардов.