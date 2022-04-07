Прямой эфир
Мир
Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade
Мир
Глава МИД Великобритании заявила об «окончании эпохи взаимодействия с РФ»
Мир
Макрон охарактеризовал диалог с Путиным как необходимость
Экономика
США заявили о намерении ограничить доходы РФ от энергопоставок
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины

Суд в Москве вызвал Чубайса для допроса по делу о краже имущества

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Москве вызвал предпринимателя Анатолия Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

На два фонда: Чубайс создаст структуры по развитию цифровой экономики
Для этого «Роснано» выделят из бюджета 20 млрд рублей

Как отметил защитник, это уже третье слушание в Хамовническом суде.

«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — заявил ТАСС Макаров.

Адвокат подчеркнул, что о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела.

Дело возбудили в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

23 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022