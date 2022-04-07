Суд в Москве вызвал Чубайса для допроса по делу о краже имущества

Суд в Москве вызвал предпринимателя Анатолия Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

Как отметил защитник, это уже третье слушание в Хамовническом суде.

«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — заявил ТАСС Макаров.

Адвокат подчеркнул, что о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела.

Дело возбудили в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

23 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.