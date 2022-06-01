Силовые ведомства проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Служащие силовых ведомств России проверяют бывшего главу компании «Роснано» Анатолий Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам. Об этом заявил ТАСС 1 июня осведомленный источник.

«В рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал источник.

28 мая также сообщалось, что российские силовики намерены проверить информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию бывшего главы «Роснано». По данным источников, сумма иностранной валюты, которая может находиться в европейских банках на счетах Анатолия Чубайса, может достигать нескольких миллиардов.

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