Синоптик призвал не ждать температурных рекордов в Петербурге в выходные

Температурных рекордов в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные жителям ждать не стоит. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

«Погода в Петербурге очень хорошая, перспектива на выходные дни точно такая же с увеличением температуры воздуха, и вся следующая неделя пройдет под антициклоном с очень высокой температурой воздуха», — также сообщил он в интервью 78.ru.

По его словам, 25 июня, дневная температура приблизится к 30 градусам тепла, но жаре может помешать западный ветер. 26 июня характер погоды не изменится — ожидается +28…+30 градусов.

«Вся следующая неделя будет сухая с минимальным количеством облаков, фон температуры воздуха в городе — +28...+30 градусов. В Ленобласти фон температуры — +25...+30 градусов. В ночные часы в Ленобласти будет чуть прохладнее, +14...+15 градусов», — рассказал специалист.

Он также посоветовал отложить зонты и дождевики «на неделю точно».

Ранее в этот день сообщалось, что из Санкт-Петербурга на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда. Составы будут ходить в Зеленогорск, Сестрорецк, Белоостров и другие курортные направления 25 и 26 июня, что связано с повышением температуры.