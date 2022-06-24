На Финляндском направлении из Петербурга запустят дополнительные поезда

Из Санкт-Петербурга на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда. Об этом заявила в пятницу, 24 июня, пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Как уточняет 78.ru, составы будут ходить в Зеленогорск, Сестрорецк, Белоостров и другие курортные направления 25 и 26 июня.

Решение было принято из-за увеличения пассажирпотока на фоне повышения температуры до 30 градусов тепла.

15 июня были опубликованы результаты исследования туристического сервиса RUSSPASS, согласно которым наиболее популярными местами для летнего отдыха в России оказались Санкт-Петербург и Нижний Новгород.