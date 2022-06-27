Инфекционист назвала первые симптомы опоясывающего лишая

Тяжелые формы опоясывающего лишая могут привести к формированию некрозов, а в редких случаях — к поражению центральной нервной системы. О симптомах и осложнениях болезни «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова.

Как уточнила специалист, опоясывающим лишаем страдают лишь люди, которые когда-то переболели ветряной оспой. Вызываются эти два заболевания одним и тем же возбудителем — Varicella Zoster, вирусом герпеса III типа. Если человек впервые встречается с Varicella Zoster, он переносит ветряную оспу. Опоясывающий лишай — это всегда реактивация уже присутствующей в организме инфекции.

«Когда, как правило, в детстве человек переболевает ветряной оспой, вирус сохраняется в организме в спинальных ганглиях на всю жизнь. В здоровом организме дремлющий Varicella Zoster опасности для человека не представляет. Иммунная система не позволяет вирусу вызывать болезнь», — пояснила Давыдова.

По ее словам, болезнь проявляется в виде сильных болей по ходу нервных окончаний — чаще всего это межреберные промежутки, лицо. Нередко заболевший человек считает, что у него обострился остеохондроз или развивается миозит. Также в этот период может появиться боль в мышцах, суставах, головная боль, незначительное повышение температуры тела.

Через несколько дней в месте, где локальная боль на коже была наиболее выражена, появляется покраснение и пузырьковые высыпания, болезненные при дотрагивании. Размеры области поражения могут быть небольшими, в несколько сантиметров, а могут захватывает обширные участки — все туловище, конечности. Иногда в процесс вовлекаются слизистые оболочки, глаза.

«При тяжелом течении в области пузырьковых высыпаний формируются некрозы. Редко развивается поражение центральной нервной системы — менингит и менингоэнцефалит», — предупредила инфекционист.

Она отметила, что пузырьковые образования содержат большое количество вируса, поэтому больные могут быть опасны для людей, которые никогда не встречались с Varicella Zoster, — у них может развиться ветряная оспа. Для тех, кто уже болел ветряной оспой, человек с опоясывающим лишаем опасности не представляет.

Наиболее подвержены риску заболеть люди пожилого возраста, у которых развивается физиологическая иммуносупрессия. Однако опоясывающий лишай также может развиться и у целом здоровых молодых людей, которые находятся в состоянии стресса, сильной усталости или истощения.

«Опоясывающий лишай становится частым спутником людей с ослабленным иммунитетом в силу какой-либо хронической тяжелой болезни, например ВИЧ-инфекция, онкопроцессы, требующие химиотерапии, другие приобретенные иммунодефицитные состояния», — указала Давыдова.

Она добавила, что для профилактики ветряной оспы, а значит, и опоясывающего лишая, используется вакцинация. Прививку можно вводить даже после контакта с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем в срок не более 72 часов после контакта.

30 мая доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о разнице между ветряным и обезьяньим видами оспы. По его словам, ветряная оспа является вирусом, не относящимся ни к натуральной оспе, ни к оспе обезьян. Так, ветрянка наряду с опоясывающим лишаем входит в ранг герпетических вирусов.