В Госдуме объяснили намерение Зеленского отправить главу СБУ в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность и выместить недовольство за происходящее в стране. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя возможность отставки председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

«Бьющийся в агонии киевский режим начинает подчищать сидящих в высоких кабинетах. Это не первая отставка в рядах СБУ и не последняя. Этот орган напрямую подчиняется Зеленскому, а он, всё больше теряющий почву под ногами, пытается переложить ответственность и выместить недовольство за происходящее на Украине, которое он не состоянии контролировать, на сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнул он.

Что касается вопросов к профессионализму Баканова в правоохранительной деятельности, то, по мнению парламентария, странно, что они возникли у официального Киева лишь сейчас, если учесть его трудовую биографию. До недавнего времени Зеленского этот факт не смущал, однако теперь, как говорится, «дружба дружбой, а служба службой», добавил Белик.

«Вообще же это классическая ситуация, когда в моменты острого кризиса у таких безответственных политиков, как Зеленский, появляется стремление отстранить тех, кто был едва ли не правой рукой, но почему-то стал неугоден, и поставить на их место тех, кто будет более рьяно выполнять твои команды», — заключил депутат.

Накануне газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить главу СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Указывалось, что правительство Украины якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией спецоперацию по защите Донбасса.

Кроме того, озабоченность вызвали и решения, принятые несколькими высокопоставленными чиновниками в первые дня спецоперации, которые могли «стоить драгоценной территории, в том числе стратегического города Херсон».

В частности, отметила газета, странным показалось решение бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко отдать приказ своим сотрудникам покинуть Херсон перед наступлением российских военнослужащих вопреки указаниям Зеленского. Многие начальники региональных управлений СБУ, добавило издание, убежали. Один даже сжег здание Службы безопасности в Чернигове.

11 июня сообщалось о задержании на территории Сербии, предположительно, экс-генерала СБУ Андрея Наумова, исполнявшего ранее обязанности начальника Главного управления внутренней безопасности. По данным интернет-издания «Страна.ua», его задержали по обоснованному подозрению в отмывании денег. В случае если вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение до 12 лет.

До этого, 31 марта, Зеленский объявил о том, что лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины — Андрея Наумова и Сергея Криворучко, назвав их антигероями и предателями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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