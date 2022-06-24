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Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Зампред СБ Медведев в ответ на слова Бербок о голоде напомнил о блокаде Ленинграда
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 14 июня, в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Москва использует голод в качестве оружия».

Есть нет: в ООН заявили об угрозе глобального голода из-за конфликта на Украине
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Ранее в СМИ появилась информация: Бербок заявила, что якобы Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», — написал он.

3 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы вывоза зерна с Украины не существует, его можно вывести пятью способами. По словам президента, вывести зерно можно через украинские порты — но Киеву нужно их разминировать; через Польшу; по Дунаю через Румынию; через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять санкции.

Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков 2 июня заявил, что из-за конфликта вокруг Украины и последовавшего за ним продовольственного кризиса приблизительно 13–15 млн человек могут оказаться на грани голода.

Кобяков подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не был первопричиной голода на планете, но обострил ситуацию для тех стран, что только начинали преодолевать продовольственный кризис или наоборот «пытались удержаться на краю пропасти», на котором они оказались из-за вооруженных конфликтов, пандемии коронавируса, экономических неурядиц, природных и стихийных бедствий.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся крупнейшим из мировых поставщиков пшеницы. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

12 мая Путин сообщил, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Глава государства добавил, что в среднем в еврозоне из-за продовольственной инфляции «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%. Кроме того, санкции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие государства мира, добавил президент.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Ситуация в Донбассе существенно обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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