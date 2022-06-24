Появились кадры с места крушения самолета Ил-76 в Рязани

«Известия» публикуют кадры с места крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области.

В результате происшествия трое погибли и минимум шестеро госпитализированы, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Самолет загорелся еще в воздухе, после этого воздушное судно некоторое время кружило в попытках сесть, после чего потерпело крушение.

Рано утром в пятницу, 24 июня, в Рязани потерпел крушение самолет. На борту находилось около 10 человек. Сотрудники экстренных служб проводят спасательную операцию на месте происшествия.

Отмечается, что после падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.