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Появились кадры с места крушения самолета Ил-76 в Рязани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют кадры с места крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области.

Крушение Ил-76

В результате происшествия трое погибли и минимум шестеро госпитализированы, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Самолет загорелся еще в воздухе, после этого воздушное судно некоторое время кружило в попытках сесть, после чего потерпело крушение.

Крушение Ил-76

Рано утром в пятницу, 24 июня, в Рязани потерпел крушение самолет. На борту находилось около 10 человек. Сотрудники экстренных служб проводят спасательную операцию на месте происшествия.

Отмечается, что после падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.

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