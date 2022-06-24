На борту Ил-76 перед крушением в Рязани произошел пожар

Перед падением в Рязани транспортный самолет Ил-76 загорелся.

Как выяснили «Известия», воздушное судно вспыхнуло еще в небе. В результате самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку, и потерпел крушение.

В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен.

Самолет потерпел крушение в районе Михайловского шоссе в пятницу, 24 июня. Уточнялось, что на борту самолета всего было около 10 человек. По данным МЧС, в результате падения воздушного судна разрушений нет.

Погибли три человека, еще минимум пятеро получили травмы и были госпитализированы. После крушения самолета один человек был направлен в больницу Рязани, еще трое — в Рязанскую областную больницу.