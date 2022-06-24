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Эпидемиологи назвали четыре причины активизации опасных инфекций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Все причины активизации опасных болезней, в том числе оспы обезьян, холеры, сибирской язвы, полиомиелита и т.п., связаны с деятельностью человека, заявили опрошенные «Известиями» вирусологи и инфекционисты.

Так они прокомментировали сообщения о выявлении случаев холеры в испанской провинции Толедо и сибирской язвы в Ставропольском крае России в последние несколько дней.

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Все эти инфекции относятся к возвращающимся, и причина их периодического возвращения — в постоянной эволюции возбудителей, считает врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

«Чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают», — пояснила врач.

Вторая причина — миграция населения, которая значительно усилилась в последнее десятилетие. Это, в частности, привело к завозу африканских инфекций в Европу, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Меняет структуру инфекционных болезней и эволюция человеческой популяции.

«Постоянно растет число людей с иммунодефицитами — и за счет ВИЧ-инфицированных, и за счет реципиентов трансплантации, и за счет влияния факторов внешней среды», — пояснила Татьяна Когут.

В качестве четвертого важного фактора эксперты назвали изменения окружающей среды. Так, активизация тропических ураганов приводит к новым эпидемиям заболеваний, переносимых комарами, рассказала Татьяна Когут.

«Или случаи с сибирской язвой. Аномальное тепло на Ямале в 2016 году привело к тому, что вечная мерзлота растаяла, и это активизировало возбудитель, который сохранялся в скотомогильниках», — отметила эксперт.

Экологическая турбулентность — изменения климата, массивная вырубка лесов и пожары на природных территориях — заставляют микробы быстрее мутировать, приспосабливаясь к окружающей среде, подчеркнул Владислав Жемчугов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хорошо забытые старые: почему возвращаются опасные инфекции

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