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Промышленники ДНР и ЛНР рассказали о доступе их товаров на российский рынок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российский рынок открыт для промышленных предприятий ЛНР и ДНР, рассказал корреспонденту «Известий» Анне Назаровой глава Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) Евгений Юрченко.

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Серьезную поддержку металлургическим предприятиям Донбасса оказало прошлогоднее решение президента России Владимира Путина признать продукцию ЛДНР и разрешить ей доступ на российский рынок. Товары и услуги из ДНР и ЛНР допустили к госзакупкам и признали сертификаты товаров, выданные в республиках Донбасса.

«Россия для нас открыта, — подчеркнул Евгений Юрченко. — Вся логистика сейчас выстроена, и поставка нашей продукции в Россию идет без всяких проблем».

В холдинговую компанию ЮГМК входит Алчевский металлургический комбинат, который посетила корреспондент «Известий». Сейчас это предприятие с полным технологическим циклом загружено работой.

В Луганской и Донецкой республиках ЮГМК работает уже второй год.

«Всего у нас восемь предприятий. Три работают в ЛНР и пять в ДНР. У нас трудоустроено 22 тыс. человек, — рассказывает «Известиям» глава ЮГМК. — Особенность нашей компании в том, что мы производим очень широкую номенклатуру продукции. От известняка, ферросплавов и кокса до высокого передела — стальных изделий. Хотя экономическая ситуация в Донбассе непростая, все наши предприятия работают. Более того, сейчас количество наших работников только увеличивается».

До появления ЮГМК невыплаты по заработной плате на АМК составляли семь месяцев. Только на Алчевском комбинате на погашение долгов по зарплате ушло 10 млрд рублей. Теперь ситуация ощутимо улучшилась. Комбинат обеспечивает своим работникам уровень зарплат, сопоставимый с южными регионами России.

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