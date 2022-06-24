Магазины беспошлинной торговли в конце июля — начале августа начнут продажу товаров для пассажиров, вылетающих в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким прогнозом поделились с «Известиями» представитель Евразийской ассоциации беспошлинной торговли и пресс-секретарь группы «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара).

В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

«По оптимистичным прогнозам, запуск продаж случится не раньше 1 августа 2022 года», — сообщил представитель «Аэродинамики» Виталий Коренюгин.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева назвала «Известиям» примерно такой же срок — в конце июля или позже. Цена товаров магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше, чем для тех, кто летит за границу, сказал Виталий Коренюгин. Это подтвердила Фатима Дзоблаева.

«В соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС разрешается продажа товаров пассажирам рейсов в пункты ЕАЭС в магазинах беспошлинной торговли, но такая продажа всё равно предполагает уплату продавцом необходимых налогов и пошлин в соответствии с налогообложением РФ. Ведь такие товары поступают в оборот на территории Таможенного союза. В цену будут включены ввозной НДС, ввозная таможенная пошлина и акцизный налог для акцизных товаров (алкоголь и табак)», — объяснила Фатима Дзоблаева.

Поэтому окончательная цена продукции для внутрисоюзных пассажиров будет выше, чем для вылетающих в третьи страны, на величину этих сборов — примерно до 30%, добавила она.

Такой формат вряд ли корректно называть duty free, выразили скепсис эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело пошлин: магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу